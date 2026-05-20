Peş peşe verdiği konserlerle müzik piyasasında öne çıkan Manifest, bu kez performansıyla değil kulis iddialarıyla konuşuluyor. Yeni nesil kız gruplarına yapılan konser daveti sonrası sosyal medyada “girlband krizi” tartışması başladı.

İstanbul’da art arda dört gece sahne alan Manifest, müzik sektöründe büyük yankı uyandırdı. Grubun yükselişiyle birlikte yeni kız grupları da peş peşe ortaya çıkarken, özellikle Mantra, Aura ve Karm6 gibi ekipler dikkat çekmeye başladı.

DAYANIŞMA MESAJLARI GELDİ

Kız grupları arasında büyük bir rekabet ve kaos yaşanacağı yönündeki yorumlara rağmen taraflardan gelen açıklamalar “dayanışma” mesajları içerdi.

''YÜZLERCE RAPÇİYİ PİYASAYA SIĞDIRANLAR 3-4 TANE KIZ GRUBUNA YER BULAMADI''

Manifest ekibinin konser davetine teşekkür eden Mantra cephesi şu ifadeleri kullandı:

“Yüzlerce yeni rapçiyi piyasaya sığdıranlar, 3-4 tane yeni kız grubuna yer bulamadılar. Birimizin yükselişini diğerinin düşüşü gibi göstermeye çalıştılar. Ama bilmedikleri bir şey vardı: Kız dayanışması.”







''MÜZİK PAYLAŞTIKÇA BÜYÜR''

Yeni müzik grubu Karm6 da Manifest’in davetine olumlu yaklaşarak destek mesajı verdi:

“Müzik paylaştıkça büyüyor. Aynı hayalin peşinden koşan insanların birbirini desteklemesi gerektiğine inanıyoruz. Yeni nesil pop kültürü; kutuplaşarak değil, birlikte yükselerek büyüyecek.”





Ancak geceye katılmayan tek kız grubunun Aura olması sosyal medyada dikkat çekti. Bunun ardından iki grup arasında gerginlik yaşandığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

''3-4 SAAT KALA ÇAĞIRILDIK''

Tartışmalar sonrası Aura grubunun yapımcısı Anıl Tiryaki açıklama yaparak davetin geç ulaştığını söyledi:

“Konsere son 3-4 saat kala çağırılmak ne kadar doğru? Böyle bir davete katılmamız mümkün değildi. Ayrıca yıllardır arkadaş olmamıza rağmen Tolga beni takipten çıktı, üç gün boyunca bir kez bile tebrik edilmedik. Ama biz yine de Manifest grubunu seviyor ve destekliyoruz.”





Öte yandan Manifest’in menajeri de konserin ardından yaptığı paylaşımda geceye katılan tüm kız gruplarına teşekkür etti. Yaşanan gelişmeler sosyal medyada uzun süre konuşulurken, müzik sektöründeki yeni nesil girlband rekabeti yeniden gündemin üst sıralarına taşındı.