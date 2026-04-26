Manisa’da Çarşı Mahallesi, Doktor Sadık Caddesi’nde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında otomobille olay yerine gelen şüpheliler, kuyumcunun kepengini kesip camlarını kırarak içeri girdi.

Bu sırada devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri alarm sesini fark ederek bölgeye yöneldi. Bekçilerin “dur” ihtarına uymayan zanlılar, çaldıkları ziynet eşyalarıyla araçla kaçtı.

3 KİŞİ YAKALANDI, 1 KİŞİ KAÇTI

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri ile şüpheliler arasında yaklaşık 20 kilometre süren bir kovalamaca yaşandı. Araç, Mimar Sinan Bulvarı’nda Şehirler Arası Otobüs Terminali yakınlarında durduruldu. Araçta bulunan 3 kişi yakalanırken, bir şüphelinin yaya olarak kaçtığı belirlendi.

OTOMOBİL BURSA’DAN ÇALINMIŞ

Yapılan aramalarda çok sayıda altın ziynet eşyası ele geçirilirken, zanlıların kaçış sırasında takipten kurtulmak amacıyla güzergah boyunca yola altın attıkları tespit edildi. Hırsızlıkta kullanılan otomobilin Bursa’dan çalındığı, 16 EFB 26 plakalı aracın üzerine 20 AKZ 56 sahte plakasının takıldığı belirlendi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Gözaltına alınan A.Ş. (21), Ç.K. (17) ve B.S. (17), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan incelemede 77’si bilezik olmak üzere toplam 93 altın ziynet eşyası, 18 sahte bilezik, kepenk kumandası, maske, fener, eldiven ve yaklaşık 13 bin lira nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler iş yeri sahibine teslim edildi.