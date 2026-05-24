CHP Genel Merkezi'nde sabah saatlerinde başlayan "tahliye" gerginliği, polis müdahalesiyle büyüdü.

Çevik kuvvet ekiplerinin genel merkez binasına girdiği, kapıların kırıldığı ve yönetim katına kadar çıkıldığı; müdahale esnasında da biber gazı kullanıldığı, çok sayıda partilinin gazdan etkilendiği aktarıldı.

ÖZEL MECLİS'E GEÇTİ

Yaşananlar sonrası Özgür Özel, genel merkez binasından çıkarak Meclis'e yürüyüş başlattı.

Yürüyüş sırasında vatandaşların korna çalarak destek verdiği görülürken, zaman zaman polis ile partililer arasında gerginlik yaşandı.

Meclis'te grup odasına geçen Özel, milletvekilleri tarafından alkışlarla karşılandı.

YAVAŞ'TAN MÜDAHALEYE TEPKİ

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Özgür Özel'i Meclis'teki makamında ziyaret etti.

Görüşme sonrası Sözcü TV'nin sorularını yanıtlayan Yavaş, CHP Genel Merkezi'nde yaşanan müdahaleye tepki gösterdi.

Yavaş, "Polisin partiye bu şekilde girmesi yanlış. Normalde bunlar konuşularak çözülebilecek şeylerdir. Yüz yıllık bir partiye bu şekilde polisin girmesi hoş olmadı" dedi.

Yavaş, “Polisler de bizim canımız, ciğerimiz. İnsanları bu şekilde karşı karşıya getirmemek lazım. Ayrıca partililerin de karşı karşıya gelmemesi gerekirdi” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

Yavaş, "Kemal Bey'le ya da ekibiyle bir görüşmeniz oldu mu?" sorusuna ise "Hayır" yanıtını verdi.