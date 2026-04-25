CHP Belediye Başkanları Buluşması, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde yapıldı. Toplantının ardından Genel Başkan Özel'den önce kürsüye çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şöyle konuştu:

‘BİZE TOPAL ÖRDEM MUAMELESİ ÇEKTİLER’

"2019'da 11 belediye başkanı olarak seçildik ve birçok mecliste de azdık. Dediler ki 'Nasıl olsa bunlar yönetemezler.' Bize topal ördek muamelesi çektiler. 25 yıl sonra ilk defa iktidar oldular ve bizim ayağımızın tökezlemesini beklediler. Birçok engellemelerle karşılaştık. Daha sonra 2024 geldi. Birden bire bütün belediye başkanlarımız kendi oylarını arttırarak, sayılarını arttırarak tekrar seçildiler. Baktılar ki bir başka yönetim mümkün ve 200'ün üzerinde olan 420'ye çıktı, büyükşehir belediye sayımız da arttı. Ve aradan biraz daha zaman geçti, genel başkan yardımcımız bir anket yaptırdı, bütün belediyelerdeki memnuniyet oranı yüzde 58'i geçtiği ortaya çıktı”.

"İTİBARIMIZ İÇİN MAKAMI TERK ETMEYE HAZIRIZ"

“Birçok yasaya aykırı uygulamalar görüyoruz. Delilden sanığa gitmek gerekirken sanığı ellerine alıyorlar. 2019'dan sonraki bütün dosyaları bize gönderin diyorlar. Niye 2019'dan sonra diyorsunuz cevap yok. Biraz önce büyükşehir belediye başkanlarımıza sorduk, 'Hakkınızda ne soruşturma var' diye. İnşallah onları bir gün Sayın Genel Başkanımız Meclis kürsüsünden açıklar. Çok komik soruşturmalar. En son bizimle ilgili olanı da biliyorsunuz. 'Hakkında hiçbir delil yok ama yine de soruşturun.' Yine de yargıya güvenmekten başka çaremiz yok, yargıya başvuruyoruz oralardan geri dönüyor. Bizim seçilmiş belediye başkanlarımızın itibarı, hepimizin itibarı oturduğumuz makamların çok üstündedir. Bizim itibarımız çok önemlidir. Makamı terk etmeye hazırız itibarımız için”.

‘SUÇ İŞLEYEN CEZASINI ÇEKER’

“Elbette suç işleyen cezasını çeker, kimse suç işlemekte özgür değildir mutlaka cezalandırılmalıdır ama suç işlemeyen birisine keyfi muamele ederseniz, onu itibarsızlaştırırsanız bunun adı hukuk falan değildir. Yapılan bazı uygulamalar var. Kanunda açık hüküm var kimseyi itiraf etmeye zorlayamazsınız. İtiraf etmeye zorlamak, tutuklulukla tehdit etmek insan hakkına aykırı. Adeta bir işkencedir ve hukuk bunu yasaklamaktadır. Ve görüyorsunuz şimdi yargılamalarda 'itiraf etti' denilen insanların bir kısmı hepsi bundan vazgeçiyor”.

"İKTİDARA GELMEMİZİN ÖNÜNÜ HİÇ KİMSE KESEMEYECEK"

“Bu ülkenin çok daha güzel yönetilebileceği konusunda en güzel örnekleri sizler gösteriyorsunuz. Bu da demek ki iktidar değişikliğinde tüm milletimizin memnun olduğu bir yönetimin meydana geleceğinin işaretidir. Hukukun üstün olduğu, hiçbir kimsenin sabah kapısı çalındığı zaman 'Acaba bir şey mi var' diye merak etmeden kapıyı açacağı güzel günlerde buluşacağız inşallah. İktidara gelmemizin önünü hiç kimse kesemeyecek ve hepinize ben başarılar diliyorum. Sayın Genel Başkanım, inşallah bu toplantının umduğumuz sonucu alacağız ve artık inşallah hukukun üstünlüğü, ülkemizde mutlaka ve mutlaka er geç mutlaka hakim kılınacak diyor, hepinizi sevgi ve saygılarımı sunuyorum”.