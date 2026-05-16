Tarihi Kentler Birliği’nin çalışmalarını şekillendirecek ve yeni dönem stratejilerini belirleyecek olan Birlik Meclisi Olağan Toplantısı, ikinci gününde Ankara Kocatepe Kültür Merkezi'nde devam ediyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın başkanlığında toplanan meclis, kritik maddeleri oylamaya sundu.
Tarihi Kentler Birliği’nin (TKB) yeni dönem çalışmalarının ele alındığı Birlik Meclisi Olağan Toplantısı’nın ikinci gününde başkanlık seçimi de gerçekleştirildi.
YAVAŞ YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ
Gizli oylamayla yapılan seçimlerde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, delegelerin büyük desteğini alarak tek aday olarak girdiği yarışta yeniden Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi. Güven tazeleyen Yavaş’ın yanı sıra Meclis Birinci ve İkinci Başkan Vekilleri, Kâtip Üyeler (Meclis Divanı) ve Encümen Üyelerinin seçimi de gizli oylama usulüyle tamamlandı.