Trabzonspor'un Manchester United'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana'nın geleceği şekilleniyor.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın kadroda tutmak istediklerini ifade ettiği Onana için İngiliz ekibinin beklentisi ortaya çıktı.

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre, Premier Lig ekibi kadro yapılanması kapsamında tecrübeli kaleci ile yollarını kalıcı olarak ayırmayı planlıyor. Kırmızı Şeytanlar'ın daha önce 40 ila 50 milyon Euro arasında bir pazarlık payı bırakmayı planladığı Onana için 21 milyon Euro'ya kadar fiyat düştüğü aktarıldı.

Trabzonspor cephesi, Manchester United'ın talep ettiği yüksek bonservis bedellerine rağmen yeni belirlenen daha makul seviyeler üzerinden görüşmeleri sürdürmeyi planlıyor. Onana'nın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği de biliniyor.