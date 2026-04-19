Midyat'ta etkili olan sağanak nedeniyle Bağlar, Ulucami, Yunus Emre ile Yeni mahallelerinde su taşkınları yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Su baskıları nedeniyle evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, Midyat Belediyesi ve itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Ekipler, ev, iş yeri ve caddelerde biriken suları tahliye için çalışma yaptı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri de iş makineleriyle çalışmalara destek veriyor.

OSMANİYE'DE DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Böcekli beldesi ile bağlı köyleri birbirine bağlayan yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Bazı köy yolları da biriken su nedeniyle ulaşıma kapandı. Düziçi Belediyesi, İl Özel İdare, Karayolları ve Devlet Su İşleri ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.