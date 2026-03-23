Mardin’in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yolcu midibüsü devrildi, 21 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Midyat-İdil kara yolu üzerindeki kırsal Yayvantepe Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 AAD 150 plakalı midibüs, iddiaya göre direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 21 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

