Lüks moda dünyasında fiyatlar ve tasarımlar tartışma yaratmaya devam ediyor. Son olarak Balenciaga’nın satışa çıkardığı ve sıradan bir sarı çöp poşetini andıran ürün, 1.790 dolarlık fiyatıyla dikkat çekti.

Moda devinin yeni ürünü, görünümü itibarıyla neredeyse her gün kullanılan sarı çöp poşetlerinden ayırt edilemiyor. Ancak ürün, lüks segmentte konumlandırılarak binlerce dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan tasarım, kullanıcıların tepkisini çekti. Birçok kişi, “Bu kadarına da pes” ve “markalar artık çıldırdı” yorumlarıyla duruma tepki gösterdi. Özellikle ekonomik sıkıntıların arttığı bir dönemde bu tür ürünlerin piyasaya sürülmesi eleştirilerin dozunu artırdı.

Uzmanlara göre ise bu tarz ürünler, markaların “algı ve dikkat ekonomisi” stratejisinin bir parçası. Sıradışı ve tartışmalı tasarımlar sayesinde marka görünürlüğü artırılırken, sınırlı sayıda üretimle yüksek kâr hedefleniyor.

Ancak geniş kesimler için tablo farklı: Günlük yaşamda birkaç liraya alınabilen bir çöp poşetinin binlerce dolara satılması, lüks moda sektörünün geldiği noktayı sorgulatıyor. Tartışmalı tasarımın satış performansı merak edilirken, moda dünyasında “sınırların ne kadar zorlanacağı” sorusu yeniden gündeme taşındı.