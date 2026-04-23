Yapılan araştırmalar ve beslenme uzmanlarının görüşlerine göre; taze ve kurutulmuş erik, sindirim sisteminden kemik sağlığına kadar vücut için pek çok önemli fayda barındırıyor. Market raflarında 120 gramlık paketleri ortalama 85 liradan satışa sunulan bu meyve, zengin içeriğiyle dikkat çekiyor.

Sağlık platformu Healthline verilerine dayanan bilgilere göre, erik ve özellikle kurutulmuş formu, yüksek besin değeriyle öne çıkıyor. İçeriğinde 15’ten fazla vitamin ve mineral barındıran bu meyve, kronik hastalık risklerini azaltmaya yardımcı olan güçlü bir antioksidan kaynağı olarak nitelendiriliyor.

ZENGİN BESİN İÇERİĞİ SUNUYOR

Kurutulmuş erik, taze eriğe oranla daha yüksek kaloriye sahip olsa da lif ve B grubu vitaminleri açısından daha zengindir. İçeriğindeki C ve K vitaminleri, magnezyum ve potasyumun yanı sıra barındırdığı polifenol antioksidanlar, hücre zarlarını korumaya ve vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Bu özelliklerin kalp hastalıkları ve şeker hastalığı riskini düşürdüğü belirtiliyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNİN SAĞLIĞI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Kurutulmuş eriğin en yaygın bilinen özelliği sindirim üzerindeki etkisidir. Yüksek lif oranı ve doğal bir müshil olan sorbitol maddesi sayesinde, bağırsak hareketlerini hızlandırarak kabızlık sorununa karşı doğal bir çözüm sunduğu ifade edilmektedir. Uzmanlar, sindirim sağlığı için günlük ideal porsiyonun 1/4 ile 1/2 bardak arasında olduğunu vurguladı.

KAN ŞEKERİNİ ANİDEN YÜKSELTMİYOR

Nutrisyonist Maria Stacewicz-Sapuntzakis’in bilimsel çalışmalarına göre, kurutulmuş erik karbonhidrat içermesine rağmen kan şekerinde ani yükselmelere neden olmuyor. Meyvenin lifli yapısı karbonhidrat emilimini yavaşlatırken, insülin benzeri işlev gören adiponektin seviyesini artırarak metabolizmayı destekler.

Ayrıca meyvenin içeriğindeki K vitamini, magnezyum ve fosforun, kemik yoğunluğu kaybı (osteoporoz) riskini azalttığı gözlemlenmiştir. Bu özelliği nedeniyle, özellikle 40 yaş üstü kadınlarda kemik sağlığının korunması için öneriliyor.