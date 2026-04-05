Market ve manav reyonlarında sebze-meyvelerin arkasına yerleştirilen aynalar, dekoratif bir tercih olmanın ötesinde tüketicinin satın alma kararlarını etkileyen stratejik bir pazarlama yöntemi olarak öne çıkıyor.

Optik illüzyon tekniklerinden faydalanan bu uygulama, reyonlardaki ürün miktarını olduğundan iki kat fazla göstererek tüketicide "bolluk ve bereket" algısı oluşturuyor.

Psikolojik araştırmalar, müşterilerin stokların yoğun olduğu reyonlara daha fazla güven duyduğunu ve bu alanlardan alışveriş yapmaya daha yatkın olduğunu ortaya koyuyor.

İŞTAH AÇICI GÖRÜNMESİNİ SAĞLIYOR

Işığın yansıma prensibini kullanan bu aynalar, aynı zamanda ürünlerin çok daha canlı ve iştah açıcı görünmesini sağlıyor. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler ve parlak kabuklu meyveler, ayna yardımıyla artan ışık yoğunluğu sayesinde tazelik algısını pekiştiriyor.

Küçük alanlarda derinlik illüzyonu yaratarak mağazanın daha geniş görünmesine katkı sağlayan bu yöntem, aynı zamanda reyon aralarındaki görüş açısını genişleterek dolaylı bir güvenlik denetimi imkanı da sunuyor. Perakende sektörünün vazgeçilmez bir parçası olan bu görsel düzenleme, tüketicinin mağaza içerisindeki deneyimini zenginleştirirken satış hacmini de doğrudan destekliyor.