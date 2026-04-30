Marmara Belediyeler Birliği 2026 Yılı Birinci Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gönderdiği mektup, İBB CHP Grubu Başkanvekili Ülkü İnanlı tarafından okundu. HALK İRADESİNE KARŞI HUKUKSUZLUK İmamoğlu mektubunda, MBB Başkanı Mustafa Bozbey ve diğer belediye yöneticilerinin tutuklu yargılanmasının demokratik düzene ve halk iradesine karşı ağır hukuksuzluk olduğunu vurguladı. AHMET AKIN YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ Mevcut başkan Mustafa Bozbey’in tutukluluğu nedeniyle yapılan seçimlerde, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Marmara Belediyeler Birliği’nin yeni başkanı olarak belirlendi.

