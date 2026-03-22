Muğla’nın Marmaris ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde şiddetli bir trafik kazası meydana geldi. İngiliz uyruklu S.J.C. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, B.K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
YOLA SAVRULAN TURİSTLER AĞIR YARALANDI
Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü S.J.C. ve arkasında yolcu konumunda bulunan vatandaşı W.P.M. yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Marmaris’teki hastanelere kaldırıldı. Durumu oldukça kritik olan W.P.M., buradaki müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Her iki turistin de hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Polis ekipleri, kaza bölgesinde incelemelerde bulunarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.