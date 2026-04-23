Muğla’nın Marmaris ilçesinde, teknenin denize indirilmesi sırasında vincin kırılan kolunun üzerine düşmesi sonucu 21 yaşındaki işçi Tarık Yasin Şahin yaşamını yitirdi. Olayın ardından vinç operatörü ile firma sahibi gözaltına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Siteler Mahallesi Uzunyalı sahilinde meydana geldi. Yaklaşık 4 ton ağırlığındaki ahşap tekne vinç yardımıyla denize indirilmeye çalışıldığı sırada, vincin kaldırma kolu kırıldı. Bu esnada teknede halatları çözmek için bekleyen işçilerden Tarık Yasin Şahin’in üzerine düşen parça, ağır yaralanmasına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şahin’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alarak sahile gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Şahin’in cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayın ardından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında vinç operatörü ile vinç firması sahibi gözaltına alındı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için teknik incelemenin sürdüğü öğrenildi.