Astroloji dünyasında "hareketin ve mücadelenin temsilcisi" Mars, en ilkel ve saf haliyle Koç burcuna giriş yaptı. Bu dönemde aşırı düşünmek tarih oluyor; dürtüler, çatışmalar ve doğrudan hedefe gitme ihtiyacı her şeyin önüne geçiyor. İşte Mars'ın sert 'balyoz' etkisini hissedecek 4 burç...

KOÇ (Kendi Kendini Sabote Etme Riski)

Mars sizin burcunuzdayken dürtüselliğiniz tavan yapıyor. Meğer o bitmek bilmeyen huzursuzluğun sebebi, kendinizi kanıtlama ihtiyacınızmış! Düşünmeden verdiğiniz şiddetli tepkiler, uzun vadeli planlarınızı saniyeler içinde çöpe atabilir.

YENGEÇ (Duygusal Patlamalar Kapıda)

Mars'ın bu sert enerjisi en çok sizin hassas yapınızı vuruyor. Kendinizi incinmiş hissettiğiniz an pasif-agresiflikten ani öfke nöbetlerine geçebilirsiniz. Meğer o içsel güvensizliğiniz, sevdiklerinizle aranızdaki ipleri kopma noktasına getiriyormuş!

TERAZİ (İçsel İsyan ve İlişki Sınavı)

Denge arayışınız Mars'ın gelişiyle rafa kalkıyor. Özellikle ciddi bir ilişkisi olanlar dikkat; partnerinizin baskın rolü artık 'isyan' çıkarmanıza neden olabilir. Meğer sessiz kaldığınız her an, bugün patlayacak bir bombaya dönüşmüş!

OĞLAK (Güç Savaşları Başlıyor)

Kariyer ve otorite alanınızda Mars'ın sert rüzgarları esiyor. Sabrınızın taştığı noktada, üstlerinizle veya iş arkadaşlarınızla sert yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Meğer başarıya giden yolu sadece 'zorlayarak' geçemeyeceğinizi öğrenme vaktiniz gelmiş.

Mars'ın Koç burcundaki bu serüveni boyunca öfke patlamaları ve inatçılık en büyük düşmanınız olacak. Aceleci kararlar hataları, hatalar ise geri dönüşü zor kayıpları beraberinde getirecek.