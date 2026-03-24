Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre, Türk işverenin 2020 ile 2023 yılları arasında yürüttüğü faaliyetlerde yaklaşık 500 işçiyi resmi kayıtlara bildirmeden çalıştırdığı tespit edildi.

Yargılama sürecinde sanığın iki ayrı şirket üzerinden faaliyet yürüttüğü, bu şirketler aracılığıyla çalışanların sosyal güvenlik sistemine hiç dahil edilmediği belirlendi. İşçilerin işe giriş işlemlerinin yapılmadığı, maaş bordrolarının düzenlenmediği ve sosyal güvenlik primlerinin sistematik şekilde ödenmediği ortaya konuldu.

Bu uygulamalar sonucunda Fransa’nın sosyal güvenlik kurumu Urssaf’ın yaklaşık 4 milyon 682 bin euro zarara uğratıldığı hesaplandı.

DENETİMLERDEN KAÇMAK İÇİN ŞİRKET DEĞİŞTİRMİŞ

Mahkeme dosyasına yansıyan bilgilere göre, sanığın denetimlerden kaçmak amacıyla çeşitli yöntemler geliştirdiği de belirlendi. Buna göre işverenin, denetim riski oluştuğunda şirket adreslerini değiştirdiği, faaliyet gösterdiği şirketlerden biri tespit edildiğinde ise ilgili şirketi kapatarak yeni bir şirket üzerinden aynı faaliyetleri sürdürdüğü ifade edildi.

Bu yöntemle uzun süre resmi denetim mekanizmalarından kaçmayı başaran sanığın, kayıt dışı istihdamı sürdürebilmek için bilinçli bir yapı kurduğu değerlendirildi. Yetkililer, bu tür yöntemlerin özellikle taşeronlaşmanın yoğun olduğu sektörlerde daha sık görüldüğüne dikkat çekti.

EVDE NAKİT PARA VE BANKA KARTLARI YAKALANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından sanığın evinde yapılan aramalarda 5 bin 300 euro nakit para, 22 banka kartı ve lüks araçlar ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerin, kayıt dışı faaliyetlerden elde edilen gelirle bağlantılı olabileceği değerlendirildi. Sanık ise savunmasında söz konusu parayı kumar oynayarak kaybettiğini ya da çalışanlara dağıttığını öne sürdü. Ancak mahkeme, dosyada yer alan bulgular ve mali kayıtlar doğrultusunda bu savunmayı yeterli ve inandırıcı bulmadı.

HAPİS VE ÖMÜR BOYU YASAK KARARI

Mahkeme, sanık hakkında 3 yıl hapis cezası verdi. Bu cezanın 2 yılı ertelenirken, kalan 1 yılın elektronik kelepçe ile ev hapsi şeklinde infaz edilmesine karar verildi. Ayrıca sanığa 20 bin euro para cezası uygulanırken, ömür boyu şirket yöneticiliği yapması da yasaklandı.

Karar yalnızca cezai yaptırımlarla sınırlı kalmadı. Mahkeme, kamu zararının karşılanması amacıyla sanığın sosyal güvenlik kurumuna olan borcunu ödemesine hükmetti. Bunun yanı sıra, söz konusu faaliyetlerin yürütüldüğü şirketlerin kapatılmasına karar verildi.

Yetkililer, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında denetimlerin artırıldığını ve benzer vakalara karşı yasal süreçlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Açıklamalarda, bu tür uygulamaların yalnızca kamu maliyesine zarar vermekle kalmadığı, aynı zamanda çalışanların temel haklarını da ihlal ettiği ifade edildi. Denetimlerin önümüzdeki dönemde daha da sıkılaştırılacağı bildirildi.