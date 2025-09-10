Bir dönem tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 yeniden korkulu rüya haline geliyor. Türkiye’de vaka sayılarının artışa geçtiğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, grip şikâyetiyle hastanelere başvuran birçok kişide aslında Covid-19 tespit edildiğini açıkladı. Akkoyunlu, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vakalar yeniden yükselişe geçti” sözleriyle uyardı.

MASKELER GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, ağır vakaların yeniden görülmeye başladığını belirterek “Maske ve mesafe sadece bulaşmayı değil, hastalığın ağır seyretmesini de engelliyor” dedi.

HIZLA YAYILIYOR, BU BELİRTİLERE DİKKAT

Doç. Dr. Hüsrev Diktaş ise Omicron varyantlarının dünyada yeniden hızla yayıldığını ifade ederek “Yüksek ateş, halsizlik, boğaz ağrısı ve tat-koku kaybı bu varyantlarda da gözleniyor” uyarısında bulundu. Uzmanlar, özellikle ileri yaş, çocuklar ve bağışıklığı baskılanmış bireylerin daha büyük risk altında olduğunun altını çizdi.

GRİP OLARAK GELEN VAKALARIN TAMAMINA YAKINI COVİD

Maske ve mesafenin önemine bir kez daha dikkat çeken Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu şu ifadeleri kullandı:

Son bir aydır polikliniğimizde Covid vakalarının arttığını söyleyebiliriz. Özellikle grip olarak gelen vakaların neredeyse tamamına yakını Covid diyebiliriz.

"YOĞUN BAKIMA ALINAN HASTALAR VAR"

Aslında vakalar genelde hafif semptomlarla gelmekle beraber, grip benzeri semptomlarla birlikte hastaneye yatırdığımız ve yoğun bakıma aldığımız, hayati risk teşkil eden vakalar da oldu.

Bu vakalarda pandeminin ilk dönemlerinde olduğu gibi ağır ilaçlar kullanmak zorunda kaldık. Bu nedenle bu net bir uyarıdır: Covid bitmiş değil ve yeniden bir alevlenme sürecinde. Buradaki sorulardan bir tanesi, acaba kimlerde daha fazla sıkıntı oluşturuyor ve hangi vakalarda daha ağır geçme olasılığı var? Eğer alınan virüs varyantlardan bir tanesi ağır seyrediyorsa, hastalık da ağır geçebiliyor. Ayrıca alınan virüs miktarı çok önemli. Yani çok fazla virüse maruz kalmışsa hastalık daha ağır geçebiliyor.

Bu nedenle maske ve mesafenin sadece hastalığın bulaşmasını değil, ağır seyretmesini de engellediğini söyleyebiliriz. Ortamın havalandırılması da bu açıdan değerlidir. Tabii yaş ileriyse, ek hastalık varsa, örneğin şeker hastalığı, tansiyon, organ yetmezlikleri veya kanser gibi rahatsızlıklar söz konusuysa hastalık çok daha ağır seyrediyor. Bununla beraber bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanan hastalarda da hastalığın ağır geçme ihtimali söz konusu” ifadelerini kullandı.

‘OMİCRON VARYANTININ ALT TİPLERİ YAYGINLAŞIYOR’

Dünya genelinde Covid-19'un alt varyantı olan Omicron varyantının alt tipleri olan Stratus ve Nimbus’un giderek yaygınlaştığını dile getiren Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, “Mayıs ayı itibarıyla Amerikan verilerine dayanılarak Covid-19’un alt tipi olan Omicron varyantının yeniden tüm dünyada yaygınlaşmaya başladığını görmekteyiz. Omicron varyantının alt tipleri olan Stratus ve Nimbus’un bu artışta son derece önemli olduğunu görmekteyiz. Bu varyantlar dünya genelinde farklı bölgelerde gözlenmekte. Ancak semptom olarak diğer Covid vakalarından çok da farklı değiller. Klinik olarak izlediğimizde ateş, yorgunluk, halsizlik, üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla birlikte ciddi boğaz ağrıları öne çıkıyor." dedi.

Diktaş, Bazı vakalarda ishal görülebiliyor. Tat ve koku kaybı gibi nörolojik semptomlar da bu varyantlarda gözlenebilmekte. Peki ne yapmamız gerekiyor? Burada önemli noktalardan biri kişisel hijyene ve önlemlere dikkat etmektir. Özellikle okula başlayan çocuklarda bu semptomlar varsa çocukların okula gönderilmemesi, hastaların izole edilmesi ve destek tedavinin sağlanması büyük önem taşıyor. Hangi gruplar daha fazla risk altında? Özellikle ileri yaş ve çocukluk çağı hastalarla birlikte bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde tablo daha da ağır seyrediyor. Bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor” diye konuştu.