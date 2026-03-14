Sezon sonunda Galatasaray ile olan sözleşmesi bitecek Mauro Icardi'nin geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Sarı kırmızılı ekipten River Plate'e gideceği iddiaları sık sık gündeme gelen Arjantinli golcü için resmi açıklama geldi.

TRANSFER YANITI GELDİ

River Plate Sportif Direktörü Enzo Francescoli, transferde adı geçen Mauro Icardi ile ilgili konuştu. Mauro Icardi'nin River Plate'e transfer olasılığı sorusuna cevap veren Enzo Francescoli, "Hayır, kimse bundan bahsetmedi ve ben de bu konuyu hiç konuşmadım. River Plate'in nasıl bir yer olduğunu biliyorsunuz. 140 yönetim kurulu üyesi var, 140 kişi konuşuyor. Bilmiyorum, bu futbol takımının resmin gündeminde yer alan bir konu değil." ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi'nin menajeri Elio Letterio Pino da geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi için River Plate iddiasını yalanlamıştı.