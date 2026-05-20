Güney Kıbrıslı Avrupa Parlamentosu Milletvekili Costas Mavrides, Türkiye’nin planlanan deniz yetki alanları yasası, bilinen adıyla Mavi Vatan yasasını meclisten geçirmesi durumunda Avrupa Birliği’ni yaptırım uygulamaya çağırdı.

Strazburg’daki genel kurulda konuşan Mavrides, "Erdoğan rejiminin bu doktrine kurumsal bir statü kazandırmayı amaçladığını ve bunun Doğu Akdeniz’de yeni bir işgalin başlangıcı olacağını" savundu.

Mavrides genel kurul salonunda yaptığı konuşmada "Mavi Vatan doktrini, Avrupa Birliği olarak bizim de onayladığımız Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin açık bir ihlalidir. Bu adım aslında sadece Yunanistan ya da Kıbrıs’a değil, doğrudan Avrupa Birliği’nin kendisine yöneliktir" dedi.

Mavrides, "suçlunun cezalandırılmadığı durumlarda suçunu tekrarlayacağını söyledi. Mavi Vatan yasa tasarısını Kıbrıs Savaşı'na benzetti.

Türkiye'nin yayılmacı bir politika izlediğini savunan milletvekili, "Eğer adım atmazsak İslamofaşizmin tüm Avrupa Birliği'ne karşı ilerleyeceğini bilmeliyiz" dedi.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis de yasanın geçmesi halinde Avrupa'dan net bir yanıt beklediğini ifade etti.

Konuyu Yunanistan Başbakanı Kiryako Miçotakis ve diğer Avrupalı liderlerle görüştüğünü belirten Hristodulidis "Bu durum Kıbrıs ve Yunanistan ile birlikte diğer Avrupa devletlerini ve bölgede çıkarları olan ABD'yi de etkilemektedir. Bu çıkarlar tamamen uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne dayanmaktadır" dedi.