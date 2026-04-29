2026 yılı Mayıs ayı, resmi tatillerin takvimde avantajlı bir şekilde konumlanması nedeniyle çalışanlar açısından dikkat çekici bir dönem olacak. Özellikle bayram ve resmi günlerin birbirine yakın tarihlere denk gelmesi, kısa süreli izinlerle uzun tatil planları yapılabilmesine olanak sağlayacak.

Mayıs ayının ilk resmi tatili olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 2026 yılında cuma gününe denk geliyor. Bu durum, hafta sonuyla birleşerek çalışanlara ekstra izin kullanmadan üç günlük bir dinlenme fırsatı sağlıyor. Kısa süreli şehir kaçamakları ya da yakın destinasyonlara yapılacak seyahatler için uygun bir dönem oluşuyor.

19 MAYIS VE KURBAN BAYRAMI AVANTAJ SAĞLIYOR

Ayın ikinci yarısında ise tatil planlarını daha da cazip hale getiren bir tablo ortaya çıkıyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Kurban Bayramı’nın tarihleri birbirine yakın olduğu için uzun süreli izin planlaması mümkün hale geliyor. Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs Çarşamba günü başlarken, bayram tatili 30 Mayıs Cumartesi gününe kadar devam ediyor. Bu süreç, resmi tatillerin arasında kalan iş günlerinin değerlendirilmesiyle daha uzun bir tatil dönemine dönüşebiliyor.

5,5 GÜNLÜK İZİNLE 16 GÜN TATİL İMKANI

Takvimdeki boşlukları doğru değerlendiren çalışanlar için önemli bir fırsat oluşuyor. 18, 20, 21, 22, 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde toplam 5,5 gün yıllık izin kullanan kişiler, 16 Mayıs Cumartesi gününden 31 Mayıs Pazar gününe kadar kesintisiz tatil yapabiliyor.

Bu planlama sayesinde sınırlı yıllık izinle yaklaşık iki haftayı aşan bir dinlenme süresi elde etmek mümkün olacak.