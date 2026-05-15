Real Madrid’in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Real Oviedo maçında tribünlerin tepkisiyle karşılaştı.

Mbappe’nin El Clasico öncesinde sevgilisi Ester Exposito ile İtalya tatiline çıkmasının ardından taraftarlar 10 milyonun üzerinde oy toplayarak Mbappe'nin takımdan gönderilmesi için kampanya başlatmıştı.

Fransız yıldız, son maç sırasında taraftarlar tarafından ıslıklandı. Mbappe oyuna girerken tribünler, oyuncunun isminin anons edilmesiyle birlikte yoğun tepki gösterdi. Fransız yıldız bu anları yüzünde gülümseme ile karşıladı.

DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Mbappe'ye tepki gösterilen anlarda Santiago Bernabeu’da dikkat çeken bir an yaşandı. Mbappe’nin annesi oğluna yönelik tepkileri kahkahalarla karşıladı. O anlar kameralara yansırken, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

Mbappe kendisine yönelik tepkiler için şu ifadeleri kullandı: "El Clasico'da oynamamak benim için üzücüydü. Hayat böyle. İnsanların fikirlerini değiştiremeyiz. Kariyerimde yuhalandığım anlar oldu. Bu işin ve hayatın bir parçası. Bazen mutlu olmuyorlar ama her zaman buradalar"