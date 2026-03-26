Çin'in Şanghay kentindeki bir McDonald's restoranı, müşterileri karşılamak, siparişleri servis etmek ve çocukları eğlendirmek için insansı robotları sahaya sürdü. İnsan çalışanların rutin görevlerini devralan bu makineler, yapay zeka ve otomasyonun küresel iş gücünde yaratabileceği değişime dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Şanghay Bilim ve Teknoloji Müzesi'ndeki restoranın büyük açılışına destek olmak amacıyla başlatılan bu uygulama, Çin merkezli robotik firması Keenon Robotics tarafından sağlanan teknolojiyle hayata geçirildi.

Sosyal medyaya yansıyan videolarda, markanın ikonik kırmızı-sarı üniformalarını giymiş gerçekçi görünümlü robotların tezgah arkasında çalıştığı, yemek servisi yaptığı ve müşterilerle etkileşime girdiği görülüyor.

Hizmet robotlarının yanı sıra, sevimli hayvan kostümleri giydirilmiş hareketli makineler de restorandaki çocukları eğlendirmek için kullanıldı.

Uygulamanın sadece beş gün süren bir "deneme" olduğunu belirten McDonald's yetkililerine ek olarak, Keenon Robotics (New York Post'un aktardığına göre) vizyonlarını şu sözlerle özetledi:

"Bu, hizmet otomasyonunun küresel yemek kültürünün doğal bir parçası haline nasıl geldiğinin ve teknolojinin her öğüne nasıl daha fazla gülümseme getirdiğinin bir göstergesidir."

İNSANLARIN YERİNİ ROBOTLAR MI ALIYOR?

McDonald's'ın bu kısa süreli denemesi, büyük teknoloji ve perakende şirketlerinde insanların yerini alan yapay zeka destekli makinelere yönelik artan endişelerin tam ortasında geldi. Hizmet sektöründeki bu otonomlaşma, lojistik sektöründe halihazırda devasa boyutlara ulaşmış durumda.

Wall Street Journal'ın (WSJ) Temmuz ayında yayımladığı rapora göre e-ticaret devi Amazon, depolarında yakın zamanda insan çalışanlardan daha fazla robot kullanmaya hazırlanıyor:

Amazon'un bazı tesislerinde halihazırda 1 milyondan fazla makine aktif olarak çalışıyor.

Bu robotlar, yüksek raflardan ürün almak ve ağır yük taşımak gibi zorlu fiziksel işlerin yanı sıra; siparişleri ayıklamak ve paketlemek gibi ince motor becerisi gerektiren görevleri de üstleniyor.

Şirket verilerine göre, Amazon'un küresel teslimatlarının dörtte üçü (%75) artık doğrudan robotik sistemler tarafından destekleniyor.