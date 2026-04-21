Fast food sektöründe artan maliyet baskısı, özellikle küçük ve orta ölçekli zincirleri zorluyor. Küresel devlerle rekabet etmekte zorlanan markalar, ya küçülmeye gidiyor ya da tamamen piyasadan çekiliyor. ABD’de bu tabloya son örnek, köklü geçmişe sahip Hi-Ho Burgers & Brews oldu.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE SİLİNEN MARKALAR

Sektörde yaşanan daralma yeni değil. Bir dönem geniş şube ağıyla dikkat çeken Burger Chef 1996’da, 400 restoranlık Red Barn 1986’da, Druther’s adıyla da bilinen Burger Queen ise 1990’da iflas ederek piyasadan silindi.

Şimdi ise 79 yıllık geçmişiyle dikkat çeken Hi-Ho Burgers & Brews, bu listeye eklenme sinyali veriyor.

AMİRAL GEMİSİ ŞUBE KAPANIYOR

Minnesota’daki ilk ve en bilinen şubesini kapatma kararı alan marka, sektördeki baskının geldiği noktayı gözler önüne serdi. 1947’de kurulan zincir, yeni bir başlangıç planladığını duyururken Güney Fargo’daki şubenin faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

REKABETTE ÖLÇEK AVANTAJI BELİRLEYİCİ

Küçük hamburger zincirlerinin peş peşe kapanması, McDonald’s gibi dev markalarla rekabetin ne kadar zor olduğunu ortaya koyuyor. Büyük ölçekli şirketler, tedarikçiler üzerinde daha güçlü pazarlık gücüne sahip olurken maliyet avantajı elde ediyor.

YAPAY ZEKA FARK YARATIYOR

Sektör temsilcilerine göre hızlı servis restoranlarında kârlılığı belirleyen en kritik unsur maliyet yönetimi. Uzmanlar, özellikle satın alma süreçlerinde yapılan hataların işletmeleri zora soktuğunu vurguluyor.

Öte yandan McDonald’s gibi küresel devlerin, satıştan tedarik zincirine kadar birçok alanda yapay zekayı kullanarak süreçlerini optimize ettiği ve bu sayede kar marjlarını yüzde 3 ila 9 arasında koruyabildiği ifade ediliyor.

KÜÇÜK ZİNCİRLER İÇİN ZORLU DÖNEM

Artan girdi maliyetleri karşısında küçük zincirler, etten ambalaja kadar birçok ürünü daha pahalıya temin etmek zorunda kalıyor. Bu durum rekabet gücünü zayıflatırken, sektörde konsolidasyonun hızlanacağı ve küçük oyuncular için zorlu sürecin devam edeceği öngörülüyor.