Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, "İzinsiz Eğitim Faaliyeti Gösteren Okullara Devam Eden Öğrenciler" konulu bir yazıyı valiliklere iletti.
Gönderilen yazıda, Anayasa ve Milli Eğitim Temel Kanunu'na atıfta bulunularak, Türkiye'deki tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devletin gözetimi ve Bakanlığın denetimi altında yürütülmesinin yasal bir zorunluluk olduğu hatırlatıldı. Temel ve ortaöğretim çağındaki Türk öğrencilerin zorunlu örgün eğitimlerini MEB'e bağlı okullarda alması gerektiği vurgulandı.
Büyükelçilik ve Konsolosluk Okullarına İnceleme
Geçmişte yalnızca büyükelçilik veya konsolosluk çalışanlarının çocuklarına eğitim vermek amacıyla açılan ve MEB'den resmi kurum açma izni bulunmayan okullara, mevzuata aykırı şekilde Türk öğrencilerin de kaydedildiğine dair duyumlar alındığı belirtildi.
Bakanlık, bu durumun tespiti ve önlenmesi amacıyla valiliklerden; e-Okul sisteminde kayıtlı olup devamsız görünen öğrencilerin durumlarının ivedilikle incelenmesini, yasal statüsü bulunmayan bu okullara devam ettiği tespit edilen Türk öğrencilerin velilerine resmi bildirimde bulunulmasını, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yasal süreçlerin hassasiyetle takip edilmesi ve gerekli idari tedbirlerin alınmasını istedi.