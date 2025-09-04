Yoğun iş temposundan çıkıp dinlenmeye geçildiğinde ortaya çıkan bu tabloya uzmanlar “boş zaman hastalığı” adını veriyor. Bu kavram, Hollandalı psikolog Dr. Ad Vingerhoets tarafından 2002 yılında tanımlandı ve hafta sonları ya da uzun tatillerde kişinin kendini aniden kötü hissetmesiyle açıklanıyor.

VÜCUT SAVUNMASIZ KALABİLİYOR

Uzmanlar tatil öncesinde artan stres ve yorgunluk bağışıklık sisteminde dalgalanmalara yol açtığını açıkladı. Stres anında salgılanan adrenalin ve kortizol, vücudu kısa süreliğine korusa da bu durum sona erdiğinde bağışıklık savunması zayıflıyor. Bu da kişiyi virüs ve enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakabiliyor.

HAFTA SONU MİGRENİ VE KRONİK STRES

Uzmanlar, migren hastalarında “hafta sonu migreni” olarak bilinen benzer bir durumun görülebildiğini belirtiyor. Stresli dönemin sona ermesiyle birlikte hormon seviyelerinde yaşanan ani değişikliklerin migren ataklarını tetiklediği ifade edildi. Ayrıca kronik stresin bağışıklık sistemini baskıladığı, yoğun iş temposunda erken belirtilerin fark edilmediği, ancak kişi dinlenmeye geçtiğinde semptomların ortaya çıktığı vurgulandı.

YAŞAM TARZINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER ETKİLİ

Tatil öncesi yoğun tempoda uyku düzeninin bozulması, öğünlerin atlanması ya da sağlıksız beslenme de bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Seyahat sırasında jet lag, susuzluk, uykusuzluk ve kalabalık ortamlarda yeni mikroplara maruz kalmak da riski artırdığı açıklandı.

HASTALIĞI ÖNLEMEK İÇİN UZMANLARDAN ÖNERİLER

Günlük yaşamda küçük de olsa stres azaltıcı teknikler uygulamak (nefes egzersizleri, gevşeme teknikleri).

Tatil öncesinde uyku, beslenme ve egzersize daha çok önem vermek.

Elleri sık yıkamak, hasta kişilerle mesafe koymak.

Seyahat sırasında bol sıvı tüketmek.

Tatilde rutini tamamen bırakmamak, uyku düzeni ve beslenmede aşırı değişiklik yapmamak.