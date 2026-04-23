Ocaklarda ideal alev renginin mavi olması gerektiği belirtiliyor. Bu renk, gazın doğru şekilde yandığını ve cihazın normal çalıştığını gösteriyor. Ancak alevin sarı, turuncu ya da kırmızıya dönmesi durumunda dikkatli olunması gerekiyor.

RENK DEĞİŞİMİ TEHLİKE HABERCİSİ

Alev renginin farklılaşması, gazın tam olarak yanmadığını gösteriyor. Bu durum sadece verim kaybına değil, aynı zamanda ciddi güvenlik risklerine de yol açabiliyor.

Eksik yanma sonucunda oluşabilecek karbonmonoksit gazı, renksiz ve kokusuz olduğu için fark edilmesi zor ancak oldukça tehlikeli bir gaz olarak biliniyor.

SADECE GÜVENLİK DEĞİL, MASRAF DA ARTIYOR

Uzmanlara göre mavi dışında bir renkte yanan alev, gazın verimli kullanılmadığını da gösteriyor. Bu durum, hem enerji kaybına hem de faturaların artmasına neden olabiliyor.

NE YAPILMALI?

Ocakta farklı renkte alev görülmesi durumunda cihazın kontrol edilmesi büyük önem taşıyor. Sorunun devam etmesi halinde yetkili servis desteği alınması öneriliyor.