Türkiye’nin dört bir yanı kendine özgü tatlarıyla gastronomi dünyasında dikkat çekmeye devam ederken, bu kez gözler geleneksel içeceklere çevrildi. Dünyanın farklı mutfaklarını uzman değerlendirmeleriyle listeleyen TasteAtlas’ın paylaştığı “Türkiye’nin en sevilen içecekleri” sıralaması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle listenin ilk sırasındaki tercih, çay ve Türk kahvesi tutkunlarını karşı karşıya getirdi.

Peki zirvede hangi lezzet yer aldı? İşte merak edilen liste…

ÇAY İLK SIRADA YER ALMADI

Türk mutfağı denildiğinde akla yalnızca yemekler değil, köklü geçmişe sahip içecek kültürü de geliyor. Günlük yaşamın ayrılmaz parçası olan çaydan geleneksel Türk kahvesine kadar birçok lezzet, hem Türkiye’de hem de dünyada büyük ilgi görüyor. Son yayımlanan sıralamada ise ilk sıradaki sonuç birçok kişiyi şaşırttı.

Türkiye’nin en popüler içecekleri şöyle sıralandı:

1. Türk kahvesi

2. Ayran

3. Salep

4. Boza

5. Şalgam

6. Turşu suyu

7. Çay