Araştırmalar, bu kokunun suyun kendisinden değil, toprakta yaşayan bakterilerin salgıladığı kimyasal bir bileşikten kaynaklandığını ortaya koydu.

Bilimsel verilere göre, toprak uzun süre nemsiz ve kuru kaldığında, toprak yapısı içinde faaliyet gösteren "Actinomycetes" adlı bakteriler hayatta kalabilmek için savunma mekanizmalarını devreye sokuyor. Bakteriler, bu zorlu iklim koşullarında yaşam döngülerini sürdürebilmek amacıyla "geosmin" adı verilen mikroskobik ve aromatik bir kimyasal bileşik salgılıyor.

YAĞMUR DAMLALARI BİLEŞİĞİ ATMOSFERE FIRLATIYOR

Toprak yüzeyinde biriken geosmin bileşiğinin atmosfere salınımı ise yağış dalgasıyla gerçekleşiyor. Yağmur damlalarının kuru toprak zeminine yüksek hızla çarpması, yüzeyde milimetrik hava kabarcıklarının oluşmasına yol açıyor. Bu hava kabarcıkları, toprakta sıkışan mikroskobik geosmin bileşiklerini de beraberinde taşıyarak yukarı doğru fırlatıyor.

RÜZGARLA BİRLİKTE ETRAFA YAYILIYOR

Hava akımına kapılarak atmosfere karışan bu kimyasal izler, rüzgarın da etkisiyle geniş alanlara yayılarak insan solunum sistemine ulaşıyor. Bilim insanları, toplum genelinde temizlik ve ferahlık hissiyle özdeşleştirilen geleneksel yağmur kokusunun, aslında mikroorganizmaların toprak altındaki biyolojik hayatta kalma mücadelesinin havaya salınan kimyasal bir sonucu olduğunu belirtiyor.