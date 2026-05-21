1968 yılında ABD’deki 3M şirketinde çalışan bilim insanı Spencer Silver, güçlü bir yapıştırıcı geliştirmeye çalışırken beklenmedik bir sonuçla karşılaştı. Silver’ın ürettiği madde, yüzeylere tam olarak yapışmıyor ancak iz bırakmadan kolayca çıkarılabiliyordu. İlk başta "işe yaramaz" bulunan bu buluş, yıllarca şirket içinde kullanılmadan bekledi.

YILLAR SONRA FARK EDİLDİ

Yapışkanlı not kağıtlarının hikayesi ise başka bir şirket çalışanının fikriyle değişti. Art Fry isimli mühendis, kullandığı ayraçların sürekli kitap arasından düşmesinden şikayet ediyordu. Fry, Spencer Silver’ın geliştirdiği zayıf yapıştırıcıyı küçük kağıtlarda kullanarak düşmeyen ama iz bırakmayan notlar hazırladı.

Ortaya çıkan ürün kısa sürede şirket içinde ilgi görmeye başladı. İlk dönemlerde beklenen satış başarısını yakalayamayan yapışkanlı not kağıtları, ücretsiz dağıtım kampanyalarının ardından hızla yaygınlaştı. Kullanıcıların ürünü denedikten sonra tekrar satın almaya başlamasıyla birlikte ürün dünya çapında en popüler ofis araçlarından biri haline geldi.

Bugün milyonlarca kişinin kullandığı yapışkanlı not kağıtlarının, aslında başarısız kabul edilen bir deney sayesinde ortaya çıkmış olması ise en dikkat çekici detaylardan biri olarak gösteriliyor.