"Ton balığı" ifadesi, halk arasında yaygın bir kullanım olsa da bilimsel olarak bu isim belirli bir balık türünü tanımlamıyor. İngilizce’de "tuna fish", Türkçede ise bilimsel adıyla "orkinos" olarak bilinen bu balık grubu, birden fazla türü kapsıyor. Piyasada satılan konserve ürünlerde ise çoğunlukla farklı orkinos türlerinin eti yer alıyor.

İŞTE KONSERVELERDE KULLANILAN TON BALIĞI TÜRLERİ

1. Skipjack Tuna (Yazılı Orkinos)

Türkiye'deki konserve ürünlerde en çok kullanılan tür. Ortalama 50-100 santimetre uzunluğundaki bu tür, 15 kiloya kadar çıkabiliyor. Et rengi koyu ve ekonomik olmasıyla öne çıkıyor.

2. Albacore Tuna (Uzunkanat Orkinos)

Boyu 140 santimetreye, ağırlığı ise 60 kiloya kadar ulaşan Albacore, "beyaz etli ton balığı" olarak biliniyor. Akdeniz’de sıkça avlanıyor. Açık renkli ve daha yumuşak bir ete sahip.

3. Yellowfin Tuna (Sarıkanatlı Orkinos)

240 santimetreye kadar uzayabilen bu tür, genellikle fileto veya steak olarak tüketiliyor. Konserve üretiminde nadiren kullanılıyor.

4. Bigeye Tuna (Kocagözlü Orkinos)

Derin sularda yaşadığı için büyük gözlü olan bu tür, 230 santimetre uzunluğa ve 200 kiloya kadar çıkabiliyor. Akdeniz’de yaygın değil. Yağlı ve lezzetli eti nedeniyle Japon mutfağında çiğ olarak, batı mutfağında ise ızgarada tercih ediliyor.

5. Bluefin Tuna (Mavi Yüzgeçli Orkinos)

Bu tür, ton balıkları arasında en iri olanı. 3 metre uzunluğa ve yarım ton ağırlığa ulaşabiliyor. Yağlı ve aromatik eti nedeniyle özellikle lüks restoranların gözdesi.

ET RENKLERİ TÜRE GÖRE DEĞİŞİYOR

Konserve ürünlerdeki et renginin koyu veya açık olması da kullanılan türe bağlı. Örneğin, Albacore daha açık renklidir ve "white tuna" (beyaz etli ton balığı) etiketiyle satılırken, Skipjack koyu renkli etinden dolayı "light tuna" (açık ton balığı) olarak etiketleniyor.

DOĞRU BİLGİYLE BİLİNÇLİ TÜKETİM

Uzmanlar, ürün etiketlerini dikkatle inceleyerek hangi balık türünün kullanıldığını öğrenmenin mümkün olduğunu belirtiyor. Bu sayede hem besin değeri hem de tat açısından daha bilinçli tercihler yapılabileceğine dikkat çekiliyor.