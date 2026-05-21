Adnan Oktar suç örgütünün eski üyelerinden olan, daha sonraki süreçte örgütü çökerten isimler arasında yer alan Özkan Mamati, Sözcü TV Youtube Kanalı’nda İpek Özbey’in konuğu oldu.

‘ADNAN’IN İFADELERİNİN AYNISINI HAYATA GEÇİRMİŞ’

Adnan Oktar suç örgütüyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Mamati, isim vermeden gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Ersoy’un da Adnan Oktar’ın taktiklerini uyguladığını belirten Mamati şu ifadeleri kullandı:

"Kedicik belgesinde yaşananları düşünün. Ana haber sunan bir spiker cezaevine girdi. İfadelerini okudum. Almış Adnan bir kadını nasıl tuzağa düşürüyorsa aynısını yapmış. Şablon olarak aynısını uygulamış. Belgeselcilere 'Biz bunun tamamını anlatmayalım, anlatırsak uygularlar' demiştim. Alın Adnan'daki ifadeleri, o kızın odada olması, odaya birinin aniden girmesi, elinde bir bardak suyla içeri girmesi, onun başına gelenler. Adam almış okumuş Adnan'ın ifadelerinin aynısını hayata geçirmiş. O ifadeleri görür görmez anladım. Arkadaşlarım o ifadeleri görür görmez anladı. Bu çok ince bir çizgi. Detaya girilmemesi lazım. Bu formilasyonu hayata entegre ederler"

286 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Ersoy’un ‘suç örgütü kurma ve yönetme’, 11 kez ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ile ‘uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma’ suçlarından 11 yıl 3 aydan, 286 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.