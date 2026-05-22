Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP 38. Olağan Kurultayı hakkında "mutlak butlan" kararı verdi.

Kararla birlikte, kurultay öncesindeki yönetimin yeniden göreve dönmesinin yolu açıldı.

Kararın en dikkat çeken sonuçlarından biri ise AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile ilgili oldu.

Gazete Pencere’nin aktardığına göre, bir önceki CHP yönetiminde Parti Meclisi yedek üyesi olan Çelebi, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı sonrasında hukuken yeniden CHP’nin eski yönetim listesi içerisinde yer almış oldu.

29 Ocak 2021'de CHP'den istifa eden Çelebi, 17 Mayıs 2021'de Memleket Partisi'ne katılmıştı. 25 Şubat 2022 günü Memleket Partisi'nden ayrılan Çelebi, 11 Ekim 2022 tarihinde AKP'ye geçti.

Mehmet Ali Çelebi, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İzmir'den yeniden milletvekili seçilmişti. Çelebi'ye rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.