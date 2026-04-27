TBMM Başkanı Kurtulmuş, hayatını kaybeden Açıkalın için taziye mesajı yayımladı.
Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İlim Yayma Vakfının kurucularından, 22. ve 23. dönem milletvekilimiz Mehmet Mustafa Açıkalın'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."
Açıkalın'ın cenazesi, yarın İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak namazın ardından Ihlamur Kuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
KİMDİR?
Maliye müfettişi olan Açıkalın, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü mezunuydu.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Yüksek Lisans yapan Açıkalın, Maliye Bakanlığı Maliye Başmüfettişliği, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Genel Kurul Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret, Büyük İstanbul Turizm ve Sağlık Yatırımları İşletme ve Ticaret AŞ ve İstanbul Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.
Açıkalın, 22 ve 23. dönem AKP Sivas milletvekiliydi.