Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan olay, 27 Mart gecesi saat 00.30 sıralarında Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan The Castle isimli eğlence mekanında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, gece yarısı otomobille geldikleri mekana tabancayla ateş açtı. Ardından dönüp bir kez daha ateş açan saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı.
İŞLETMECİ VE İŞ İNSANI ÖLDÜRÜLDÜ
Kanlı saldırıda olay yerinde hayatını kaybeden kişinin Kocaelispor kongre üyelerinden Cem Özer olduğu belirlendi. Ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan mekanın işletmecisi Volkan Berberoğlu ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer üç yaralının hastanedeki tedavisi devam ediyor.
(Cem Özer)
Silahlı saldırıda yaşamını yitiren işletmeci Volkan Berberoğlu'nun İzmit'in tanınan işletmecilerinden biri olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Cem Özer'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
(Volkan Berberoğlu)