ABD’nin eski First Lady’si Melania Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen programa bu kez farklı bir giriş yaptı. Trump, Amerikan yapımı insansı robot “03” ile birlikte etkinlik alanına geldi.

Görsel açıdan dikkat çeken bu anlar, davetliler arasında şaşkınlık yaratırken, kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı buldu. “03” olarak adlandırılan robotun, gelişmiş yapay zekâ ve insan benzeri hareket kabiliyetiyle öne çıktığı belirtildi.

Uzmanlar, bu tür robotların yalnızca gösteri amaçlı değil, aynı zamanda sağlık, güvenlik ve hizmet sektörlerinde de giderek daha fazla kullanılmaya başlandığını ifade ediyor. Etkinlikte sergilenen robotun da bu teknolojik dönüşümün bir simgesi olduğu değerlendiriliyor.

Melania Trump’ın bu tercihi, teknoloji ile kamusal görünürlüğün kesiştiği noktaya dair yeni tartışmaları beraberinde getirirken, programın en çok konuşulan anı olarak kayıtlara geçti.