Melike Şahin İstanbul konserinde verdiği müjdeli haberle sosyal medyaya damga vurdu. “Deli Kan”, “Nasır” ve “Diva Yorgun” gibi şarkılarıyla tanınan sanatçı, büyüyen karnını gösterdiği pozla hamile olduğunu duyurdu. Bir süredir özel hayatıyla da konuşulan Şahin’in bu mutlu haberi, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

''BİR SEN BİR BEN BİR DE BEBEK'' DEDİ

Şarkıcı Melike Şahin, İstanbul'da verdiği konserde şarkı seçimleriyle de şaşırttı. Kendi şarkılarının yanı sıra sanatçı İzel'in Bebek şarkısını yeniden yorumladı. O sırada karnını tutması izleyiciler tarafından alkış topladı.

2023'TE DÜNYAEVİNE GİRDİ

Melike Şahin, 2023 yılında Sedat Arpalık ile nikah masasına oturdu. Uzun yıllardır birlikte olan çiftin evlilik fotoğrafları da büyük beğeni topladı.

SAHNEDEKİ HEYECANI DİKKAT ÇEKTİ

Melike Şahin, konser boyunca sergilediği enerjik performansla göz doldururken, sahnede yaptığı konuşmada heyecanını gizleyemedi. İzleyicilerinden destek isteyen sanatçı, gecenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını hissettirdi.