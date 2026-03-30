Oyuncu ve sunucu Melis İşiten, katıldığı programda özel hayatına dair yaptığı samimi açıklamalarla gündeme damga vurdu. Danla Bilic’in YouTube programında konuşan İşiten’in aşk ve ilişkiler üzerine sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

''ŞIPSEVDİLİK'' İTİRAFI

Uraz Kaygılaroğlu ile boşandıktan sonra YouTube kanalındaki çalışmalarla daha da ünlenen Melis İşiten, söylemleriyle de dikkat çekiyor. Katıldığı programda flört anlayışını “şıpsevdilik” olarak tanımlayan İşiten, ilişkilerde dürüstlüğe vurgu yaparak dikkat çeken ifadeler kullandı. “Dün seni seviyorum demiş olabilirim ama bugün kafede başka birine aşık olabilirim” sözleri özellikle sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı.





''HEP YERİNE BİRİNE AŞIK OLABİLİR İNSAN''

Ünlü isim, hislerin değişebileceğini savunarak “Hep yeni birine aşık olabilir insan, bu bizi kötü biri yapmaz. Asıl önemli olan yalan söylememek” ifadeleriyle kendi bakış açısını dile getirdi. Bu açıklamalar, kullanıcıları adeta ikiye böldü.





TARTIŞMA BAŞLATTI

Bir kesim İşiten’in sözlerini “dürüst ve cesur” olarak yorumlarken, bir kesim ise bu yaklaşımı eleştirdi. Kısa sürede binlerce yorum alan açıklamalar, magazin gündeminin en çok tartışılan konularından biri haline geldi.

Öte yandan Uraz Kaygılaroğlu ile geçmiş evliliğiyle de sık sık gündeme gelen İşiten’in, özel hayatına dair bu çıkışı uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.