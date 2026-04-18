Fransa’nın başkenti Paris, Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer güvenliğini artırmak amacıyla düzenlenen kritik uluslararası zirveye ev sahipliği yaparken, diplomatik temasların önüne geçen bir karşılama törenine sahne oldu.

Elysee Sarayı’nda İngiltere ve Fransa’nın eş başkanlığında gerçekleşen toplantı, bölgedeki deniz güvenliğini sağlama stratejilerinden ziyade, ev sahibi Emmanuel Macron ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasındaki alışılmışın dışındaki samimi diyaloglarla dünya basınının gündemine oturdu.

MELONİ ŞIKLIĞIYLA KONUŞULDU

Zirveye katılan liderler arasında tüm bakışları üzerine toplayan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, diplomatik tercihleri kadar şıklığıyla da güne damgasını vurdu. Meloni’nin "total red" (tamamen kırmızı) olarak adlandırılan iddialı takım elbise ve uyumlu makyaj tercihi saray bahçesinde görsel bir hareketlilik yaratırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un konuğunu karşılama biçimi teamül tartışmalarını beraberinde getirdi.

MACRON NEZAKET SINIRLARINI ZORLADI

Macron’un, mevkidaşı Meloni’yi kapıda karşılarken sergilediği ve diplomatik nezaket sınırlarını zorlayan aşırı sıcak tavırları, uluslararası basın ve sosyal medya mecralarında "sıra dışı bir yakınlık" olarak nitelendirildi. İkilinin kucaklaşması ve samimi sohbetleri, resmi protokol kurallarının ötesine geçen bir tablo çizdi.

Macron, İtalya Başbakanı Meloni'yi karşılerken fazla temasta bulunması siyaset dünyasında tepkilere neden oldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI MASAYA YATIRILDI

Görsel ve diplomatik yansımaların gölgesinde kalan zirvenin ana gündem maddesi ise küresel ticaretin kilit noktası olan Hürmüz Boğazı’ndaki tansiyonu düşürmek oldu. Samimi karşılamanın ardından masaya oturan liderler, önerilen yeni deniz girişimi üzerinden seyrüsefer güvenliğini güvence altına alacak stratejik adımları değerlendirdi.