İtalya İçişleri Bakanlığı, 22-23 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen anayasa referandumunun resmi sonuçlarını açıkladı. Yargı sisteminde köklü değişiklikler yapılmasını öngören referandumda, seçmenlerin yüzde 53,7'si ‘Hayır’ oyu kullanırken, ‘Evet’ oyları yüzde 46,3'te kaldı. Yaklaşık yüzde 60 oranında katılımın sağlandığı halk oylamasının ardından reform paketi iptal edildi. Parlamentoda üçte iki çoğunluk sağlanamadığı için zorunlu olarak halk oylamasına sunulan reform paketi; hakim ve savcıların kariyer yollarının tamamen ayrılmasını ve Yüksek Yargı Konseyi'nin (CSM) iki farklı yapıya bölünmesini içeriyordu. Muhalefet partileri, düzenlemenin yargı bağımsızlığını zedeleyeceğini savunarak ‘Hayır’ kampanyası yürütmüştü. Referandum sonuçlarının netleşmesinin ardından sanal medya hesabından açıklama yapan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, “İtalyanlar kararını verdi. Hükümet olarak bu karara saygı duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

