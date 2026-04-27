Meme kanseri teşhisi sonrası tedavisi süren televizyoncu Serap Paköz, sosyal medya paylaşımlarıyla hem sağlık durumuna hem de yaşadığı sürece dair duygularını aktarmaya devam ediyor. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Paköz, son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. Ailesi ve yakınlarının desteğiyle doğaya çıkan ünlü sunucu, kırlarda geçirdiği anların kendisine moral verdiğini söyledi.

SERAP PAKÖZ DOĞADA MORAL BULDU

Son paylaşımında kırlara gittiği anları takipçileriyle paylaşan Paköz, ailesinin kendisini şehirden uzaklaştırarak moral vermeye çalıştığını belirtti.

Doğada vakit geçirdiği anlarda sarı çiçekler toplayan ünlü sunucu, bu anların kendisi için büyük bir destek olduğunu ifade etti.

''RUHUMA DA UMUT VE NEŞE DOLDU''

Paylaşımında duygularını da dile getiren Paköz, “Hadi sizi biraz şehirden uzaklaştıralım dediler. Sağlıkta da öyle ama özellikle hastalıkta insanın en büyük ilacı sevdiklerinin varlığıymış. Bugün kızım, damadım, dünürüm ve sevgili arkadaşım beni alıp kırlara, temiz havaya çıkardılar. Sadece ciğerlerime temiz hava değil, ruhuma da umut ve neşe doldu” sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

Ailesi ve dostlarına teşekkür eden Paköz, “Beni el üstünde tutan, bir an bile yalnız hissettirmeyen canım ailem ve dostum… Varlığınızın kıymetini anlatmaya kelimeler yetmez. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucunun paylaşımı kısa sürede takipçilerinden destek ve geçmiş olsun mesajları aldı.