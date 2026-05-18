Mersin Adliyesi önünde açıklama yapan 2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şube Başkanı Hüseyin Kurt, memur maaşlarına 2023'te yapılan seyyanen zammın memur emekli aylıklarına yansıtılması talebiyle dava açan emekli Yargıtay Hâkimi Seyfettin Çilesiz’in başlattığı hukuki sürecin devam ettiğini, dosyanın Anaysa Mahkemesi'nde incelendiğini anlattı.

İMZA KAMPANYASI SÜRÜYOR

Mersin’den 60 emeklinin davaya müdahil olma talebinin Mersin Adliyesi aracılığıyla Anayasa Mahkemesine iletildiğini kaydeden Kurt, Anayasa Mahkemesine 1 milyon dilekçe kampanyası için imza çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kurt, şunları söyledi:

“Bizler istiyoruz, mevcut iktidar vermeyecektir. Bunu da biliyoruz. Ama biz de diyoruz ki bizim mücadelemiz haklarımızı alana kadar, insanca yaşanabilecek bir ücret olana kadar sürecek ve sokaklardan ayrılmayacağız. Bizler emekliler olarak günü geldiğinde sandıkta hesabını soracağız. Her gün olmasa da gücümüzün yetttiği kadar sokaklarda emeklilerin sesi olmaya devam edeceğiz.”