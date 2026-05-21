Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan son veriler, memur ve memur emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş zamlarına dair ipuçlarını netleştirdi. Yılın ilk dört ayında biriken enflasyon rakamları, kamu görevlilerinin cebine yansıyacak farkın zeminini hazırladı.

Şu anki tablolara göre memurlar %10,51’lik bir artışı şimdiden hak ederken, nihai oranlar için gözler Mayıs ve Haziran ayı verilerine çevrildi.

Yılın ilk dört ayında piyasalardaki fiyat hareketleri zam oranlarının da yukarı yönlü revize edilmesine yol açtı. Yıllık enflasyonun %32,37 ile son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştığı bu dönemde, aylık bazda şu veriler kayda geçti:

Ocak: %4,84

Şubat: %2,96

Mart: %1,94

Nisan: %4,18

Bu veriler doğrultusunda 4 aylık tabloya bakıldığında; SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %14,64’lük bir artış oluşurken, memur ve memur emeklilerinin payına düşen şimdilik %10,51 oldu.

Kesinleşecek net zam oranı ise 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran ayı enflasyonuyla resmiyet kazanacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ekonomistlerin öngörülerine göre, kalan iki ayın verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkının %5,48’i bulması, buna %7’lik toplu sözleşme zammının eklenmesi bekleniyor. Bu kümülatif hesaplama gerçekleşirse, Temmuz ayında toplam zam oranı %12,86’yı bulacak.

Bu senaryonun hayata geçmesi durumunda taban maaşlar şu şekilde güncellenecek:

En Düşük Memur Maaşı: 61.890 TL'den 69.843 TL seviyesine,

En Düşük Memur Emeklisi Maaşı: 31.341 TL seviyesine yükselecek.

MESLEK MESLEK TAHMİNİ YENİ MAAŞ TABLOSU

%12,86'lık olası Temmuz zammı sonrası, farklı kamu görevlilerinin alacağı tahmin edilen yeni maaşlar şu şekilde listeleniyor:

UZMANLAR NE DİYOR?

Ekonomi koridorlarında, Mayıs ve Haziran aylarında izlenecek para politikaları ile enflasyon seyrinin bu oranlar üzerinde rötüş yapabileceği konuşuluyor.

Uzmanlar, toplu sözleşme hükümlerine eklenecek olan enflasyon farkının, memur ve emeklisinin alım gücünü korumada kritik bir eşik olacağını vurguluyor. Kamu çalışanları, refah payı veya ek bir düzenleme olup olmayacağını öğrenmek için şimdi Haziran ayı sonundaki nihai tablonun netleşmesini bekliyor.