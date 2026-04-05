Hollanda'nın Enschede kentindeki, "Demokratik Gençlik Vakfı" (Stichting Democratische Jongeren) tarafından kullanılan dergah binasının tapusu, Mübarek Elhüseyni adına kayıtlıydı. Mübarek Elhüseyni, kendisinin iş insanı kimliğiyle ve şahsi sermayesiyle bu binayı satın aldığını belirterek, "Ben bir iş adamı olarak, kendi kişisel servetimle bu yerleri satın aldım.

Evet, bu taşınmazlar dini vakıflara kiralandı, fakat şahsi paramla edinilmiştir. Dini yapıyla alakası yoktur" dedi. Büyük ağabey Saki Elhüseyni ise binanın cemaatin ortak malı olduğunu, şahsa ait mülk olmadığını savundu.

Saki Elhüseyni’nin destekçileri ise “Burası miras değil, ümmetin malıdır” ifadesini kullandı.

Bu dava, cemaatin mal paylaşımı konusundaki bölünmelerini de gözler önüne serdi. Mahkeme, binanın Mübarek Elhüseyni'nin özel mülkiyeti olduğuna hükmetti ve binasının boşaltılmasına karar verildi.