Bulgaristan'da son günlerde görülen yağışlar, Edirne'den geçen nehirlerin debilerinde artışa neden oldu. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan ölçümlere göre, saat 14.00 itibarıyla Meriç Nehri'nin debisi 802 metreküp/saniyeye ulaştı ve nehir için 'sarı alarm' verildi.
Dün 'turuncu alarm' durumunda olan Tunca Nehri'nin alarm seviyesi ise bugün 'sarı'ya düşürüldü. Tunca Nehri'nin debisi aynı saatte 113 metreküp/saniye olarak ölçüldü.
Sarayiçi'ne Girişler Kapalı
Tunca Nehri'nin geçtiği ve Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ev sahipliği yapan Sarayiçi mevkisinde taşkın riski bulunuyor. Bu risk doğrultusunda dün kapatılan bölgeye giriş yasağı bugün de sürdürülüyor. Polis ekipleri Sarayiçi'ne bağlanan köprülerde güvenlik önlemi alırken, yetkililer her iki nehirdeki su hareketliliğini anlık olarak takip ediyor.
Kent Merkezinde Sağanak Etkili Oldu
Nehirlerdeki su artışının yanı sıra Edirne kent merkezinde de sağanak yağış etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.