Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mart ayı faiz kararı toplantısında faizleri beklentiler dahilinde 250 baz puan indirerek yüzde 42,5 seviyesine çekti.

Banka, 2024 Aralık ve 2025 Ocak'ta faiz kararlarında üst üste 250'şer baz puan indirime giderek politika faizini yüzde 50 seviyesine çekmişti.

Peki ekonomistler Merkez Bankası'nın kararını nasıl değerlendirdi? İşte o değerlendirmeler...

Merkez Başekonomisti Hakan Kara, piyasa beklentilerine paralel olduğunu söyleyerek, "Merkez Bankası sürpriz yapmadı. Sıkıcı para politikası iyidir." açıklamasında bulundu.Ekonomist İris Cibre, Merkez Bankası'nın gelecek kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, ilk açıklandığında, Merkez Beklenti doğrultusunda, negatif sonuca yol açmayan/açmayacak doğru bir adım attı

Ana metinde önemli bir değişim yok. Sadece, "Kurul atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir"

cümlesine, "politika faizi adımları" olarak vurgu yapmış

Kurda herhangi bir hareket olmaması da kararı destekliyor Tahviller stabil, Borsada bir düzeltme zaten grafikte görünüyordu, ufaktan geldi" dedi. Daha sonra ise Cibre, "Kurul atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir" cümlesine, "politika faizi adımları olarak vurgu yapmış. Yani, özellikle diyor ki Her toplantıda faiz indireceğime güvenmeyin" açıklamasında bulundu.

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, enflasyona dikkat çekerek, "Enflasyon tahminini geçen ay yukarı revize edip şimdi üstüne faiz indirdiler. Enflasyon lobisi kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.