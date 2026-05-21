Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı “Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri” raporu, rezervlerde yeniden aşağı yönlü hareketi ortaya koydu. 15 Mayıs 2026 haftasında resmi rezerv varlıkları bir önceki haftaya göre yüzde 1,7 gerileyerek 168,6 milyar dolara indi. Özellikle altın rezervlerindeki düşüş dikkat çekti.

ALTIN REZERVLERİNDE ERİME

Rapora göre döviz varlıkları haftalık bazda yüzde 1,3 artışla 53,5 milyar dolara yükselirken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 3,3 düşüşle 107,3 milyar dolara geriledi. IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise 7,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

KISA VADELİ DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ GERİLEDİ

Raporda kamu sektörünün kısa vadeli döviz yükümlülüklerinde düşüş yaşandığı da belirtildi. Merkez Bankası ve merkezi yönetimin toplam kısa vadeli döviz yükümlülükleri bir haftada yüzde 2,2 azalarak 125,7 milyar dolar oldu.

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri yüzde 3 düşüşle 59,4 milyar dolara inerken, şarta bağlı döviz yükümlülükleri yüzde 1,6 azalışla 66,4 milyar dolar seviyesine geriledi.

SWAP YÜKÜMLÜLÜĞÜ 18 MİLYAR DOLAR

Merkez Bankası’nın yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz yükümlülüğü ise 18 milyar dolar olarak açıklandı. Buna karşılık altın swaplarından kaynaklanan net alacakların 3,1 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtildi