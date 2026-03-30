Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi büyümesini kontrol altına almak için bankalara yönelik kuralları sıkılaştırdı. Amaç, piyasadaki fazla kredi genişlemesini yavaşlatmak.

Yeni düzenlemeye göre, daha önce bazı krediler için uygulanan “zorunlu karşılık” muafiyetleri büyük ölçüde kaldırıldı. Bu muafiyetler sayesinde bankalar daha rahat kredi verebiliyordu. Artık bu kolaylık daraltıldığı için bankaların kredi vermesi daha maliyetli hale gelecek.

Özellikle deprem bölgesine verilen krediler de dahil olmak üzere bazı alanlardaki ayrıcalıklar sona erdirildi. Ticari kredilerdeki muafiyetler ise tamamen kaldırılmadı ancak sadece küçük ve orta ölçekli işletmelerle (KOBİ) sınırlandırıldı.

Bunun anlamı şu: Bankalar, kredi verirken artık daha fazla para ayırmak zorunda kalacak. Bu da hem kredi verme iştahını azaltabilir hem de krediye erişimi zorlaştırabilir.

Öte yandan, devlet destekli ve garanti kapsamında olan bazı krediler için istisnalar devam edecek.

Merkez Bankası bu adımla kredi artış hızını düşürmeyi ve enflasyonla mücadeleyi desteklemeyi hedefliyor.