Merkez Bankası, mart ayı politika faizinde 250 baz puan indirime giderek faizi yüzde 42,5'2 çekti. Döviz kurunda ve piyasalarda faiz kararı sonrası hafif dalgalanma yaşandı.
PİYASALARDA SON DURUM
Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, faiz kararı öncesinde 10.244 seviyesinde hareket ederken, faiz kararı sonrasında bir miktar satışa geçerek 10.198 puana kadar geriledi.
Borsada satış özellikle bankacılık endeksinde yaşandı.
Faiz kararının hemen ardından 10.200 seviyesinde endekste dengelenme çabası sürüyor.
DOLAR VE EURO'DA SON DURUM
Dolar/TL de sabah saatlerinde bir miktar yükselişe geçerken, faiz kararının hemen öncesinde gerileyerek 36,44 seviyesinden işlem gördü. Faiz kararıyla birlikte dolar 36,43 seviyesine geriledi.
GRAM ALTIN FİYATLARI
Altının gram fiyatı, yeni güne ise 3.423 TL seviyesinden yatay bir seyirle güne başlamıştı. Şu sıralarda 3.400 liraya kadar gerilemiş durumda. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5.825 lira, Cumhuriyet altını da 23.821 liradan satılıyor.