Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz indirim sürecine devam ediyor. Son toplantıda alınan kararla birlikte politika faizi 250 baz puan düşürülerek yüzde 45’ten yüzde 42,5’e çekildi. Son üç ayda toplamda 750 baz puanlık indirim gerçekleştirilmiş oldu. Peki, bu karar piyasaları nasıl etkiledi?

MERKEZ BANKASI NASIL BİR STRATEJİ İZLİYOR?

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı, piyasa beklentileriyle büyük ölçüde uyumlu gerçekleşti. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, bu adımın enflasyonla mücadelede kontrollü bir yaklaşım sergileyen Merkez Bankası'nın stratejisini yansıttığını belirtti.

KREDİ VE MEVDUATTA BELİRSİZLİK HAKİM

Faiz indiriminin ardından kredi ve mevduat piyasalarındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Karar metninde kredi piyasasına dair yeni bir düzenleme sinyali verilmezken, Filiz Eryılmaz mevcut adımların şimdilik yeterli görüldüğünü ifade etti. Eryılmaz, “Merkez Bankası, şu an için kredi piyasasında ek bir düzenleme yapma ihtiyacı duymuyor. Piyasalar izleme aşamasında” dedi.

PİYASALAR KARARI NASIL KARŞILADI?

Ekonomist Eryılmaz, faiz indiriminin büyük ölçüde fiyatlanmış olmasına rağmen, bazı yatırımcıların daha sert bir indirim beklentisi nedeniyle piyasada kısa vadeli satış baskısı oluştuğunu söyledi. Ancak Borsa İstanbul, dalgalanmaya rağmen 10.250 seviyelerinde tutunmaya çalıştı.

Kararın ardından piyasalarda temkinli bir iyimserlik oluştu. Belirsizlikler devam etse de, yatırımcıların dikkatli hareket etmesi gerektiği vurgulanıyor.