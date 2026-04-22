Enflasyonu aşağı çekemediği için ülkeyi yüksek faize mahkum eden Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat’tan (KKM) sonra bir ağır darbeyi de faizden aldı. SÖZCÜ’nün ulaştığı bilgilere göre, 2025 yılını 1 trilyon 65 milyar liralık rekor zararla kapatan Merkez Bankası, bu zararın 898.5 milyar lirasını faiz ödemeleri yüzünden yaşadı.

KKM de dahil olmak üzere faiz dışı giderlerden kaynaklanan zarar ise 180 milyar lira oldu. Merkez Bankası, tasarruflar dövize gidip kuru yükseltmesin diye faize yüklenince rekor zarar kaçınılmaz oldu.

FAİZE 1.4 TRİLYON GİTTİ

Merkez Bankası geçen yılın tamamında faize 1 trilyon 354 milyar lira para akıttı. Piyasadan da 455 milyar lira faiz geliri topladı. Böylece Merkez’in net faiz zararı 898.5 milyar lira oldu. Faize ödenen 1.4 trilyona yakın kaynağın en büyük bölümü ise zorunlu karşılık hesaplarına gitti.

Merkez Bankası, KKM’nin kaldırılma sürecinde bankalardaki tasarruflar dövize gitmesin diye TL mevduat karşılıklarına faiz teşvikleri uygulayınca 748 milyar liralık devasa faiz gideri oluştu.

Merkez aynı dönemde bankalar arası piyasa işlemlerinden yaklaşık 255 milyar lira faiz zararına uğrarken piyasadaki TL’yi çekmek için bu yıl çıkardığı likidite senetlerine de 10.5 milyar lira faiz ödemek zorunda kaldı. Merkez Bankası faiz dışı işlemlerinden de zarar etti. Geçen yıl 137.2 milyar liralık gelire karşılık 317.2 milyar lira gideri olan Merkez Bankasının faiz dışı net zararı 180 milyar lira oldu. Faiz dışı giderlerin 166.5 milyar lirası son KKM ödemelerinden kaynaklandı.

Altın ve dövizden 10.2 milyar liralık zarar

Merkez Bankası geçen yıl döviz kuru ve altın fiyatlarındaki oynaklıkları önleme hedefi başta olmak üzere çeşitli nedenlerle çok sayıda döviz ve altın alım-satım operasyonu gerçekleştirdi. Bu operasyonların bir bölümünü 104.5 milyar lira kârla sonuçlandıran Merkez Bankası bir bölümünden de 114.8 milyar lira zarar etti. Böylece Merkez Bankası’nın 2025 yılı altın ve döviz alım satım operasyonları net 10.2 milyar lira zararla sonuçlandı. Merkez Bankası, menkul kıymet alım satım işlemlerinden ise net 28 milyar lira kazanç sağladı.